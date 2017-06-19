«Тенерифе» обыграл «Кадис» и вышел в финал плей-офф за место в Примере

В ответном матче полуфинала плей-офф испанской Сегунды «Тенерифе» обыграл «Кадис» со счётом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте записал на свой счёт Гаку Сибасаки.
В первой встрече «Кадис» обыграл «Тенерифе» со счётом 1:0. Таким образом, в ответной встрече было назначено дополнительное время, по итогам которого команды голов не забили. По правилам плей-офф Сегунды, в таком случае вместо серии пенальти победа в противостоянии присуждается команде, которая заняла более высокое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. «Тенерифе» финишировал на четвёртом месте, «Кадис» — на пятом.
«Тенерифе» вышел в финал плей-офф Сегунды, в котором поборется за путёвку в Примеру с «Хетафе». Финальные матчи пройдут 21 и 24 июня.