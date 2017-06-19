Арангис: атмосфера стадиона «Спартак» давила на сборную Чили

Полузащитник сборной Чили Чарлес Арангис поделился впечатлениями от матча Кубка конфедераций с командой Камеруна (2:0). Встреча прошла на стадионе «Спартак» в Москве.
«У нас было несколько ошибок по ходу матча. Возможно, это связано с тем, что команда ещё акклиматизируется. Сейчас чувствую себя уставшим. Начал проигрывать борьбу в центре поля и попросил главного тренера заменить меня. Наверное, сказалось, что это уже конец сезона, да и первый тайм получился сложным, я потратил много сил.
Матч с Германией? Не стоит его как-то выделять. Нам важна каждая игра. Мы наслаждаемся всеми поединками.
Как мне игра Алексиса Санчеса? Он самый важный игрок в нашей команде. Однако у нас есть кем его заменить. Рад, что Санчес вышел на поле и помог нам в этой игре.
Атмосфера стадиона на нас давила, но мы всё равно смогли взять три очка и выиграть. Сейчас мы будем отдыхать, чтобы потом подготовиться к следующей встрече", — заявил после матча чилийский хавбек, чьи слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.