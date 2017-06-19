А. Корян: ещё рано говорить о моём возвращении в «Локомотив»

Нападающий Аршак Корян, прибывший в расположение «Локомотива» на просмотр, поделился первыми впечатлениями от пребывания на сборе команды в Австрии.
«Ещё рано говорить о моём возвращении. Я пока только на просмотре. Будем работать, смотреть. Я мотивирован, хочу показать себя, иначе не было бы смысла приезжать на просмотр. Очень рад увидеть ребят, тренеров, всех, кого знал. Встретили меня очень хорошо, поздравили», — приводит слова Коряна пресс-служба «железнодорожников».
Весной 2013 года форвард дебютировал в молодёжном первенстве в матче со «Спартаком». В сезоне-2014/15 стал лучшим бомбардиром (13 забитых мячей). В феврале 2015 года перешёл в «Витесс», где в общей сложности провёл три матча в основном составе. За вторую команду «Витесса» забил 17 мячей в 40 матчах.