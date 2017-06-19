Балотелли готов остаться в «Ницце»

Итальянский нападающий Марио Балотелли готов подписать новый контракт с «Ниццей», утверждает Football Italia. Действующее соглашение между 26-летним футболистом и французским клубом истекает в конце этого месяца, однако у Балотелли нет других выгодных вариантов для продолжения карьеры.
Ранее сообщалось, что Балотелли входит в сферу интересов нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.
Марио перешёл в «Ниццу» на правах свободного агента летом 2016 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции он принял участие в 23 матчах за «Ниццу», забил 15 голов и отдал одну голевую передачу.