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Райола: «Милан» угрожал Доннарумме и его семье

19 июня 2017, понедельник. 02:14. Футбол

Агент Мино Райола прокомментировал ситуацию вокруг голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. На этой неделе 18-летний вратарь отказался продлевать контракт с россонери, чем вызвал гнев со стороны болельщиков команды. Во время матча чемпионата Европы — 2017 U21 между сборными Дании и Италии в Кракове фанаты забросали Доннарумму поддельными долларами. Кроме того, болельщики вывесили баннер «Долларумма» и оскорбляли вратаря в течение первого тайма.

«Мы приняли решение, что не хотим продлевать контракт с клубом. Дело не в деньгах. Нам угрожали. Семье Доннаруммы угрожали, так что его пугали не только отсутствием игровой практики. Невозможно удержать футболиста, угрожая ему. Теперь существует реальная опасность, что он может пропустить целый год.

Мы никогда не говорили о деньгах или о клаусуле, а думали только о том, что будет лучше для Джанлуиджи. О финансовой стороне можно говорить лишь тогда, когда переговоры на 95% завершены. Доннарумма был готов подписать новый контракт, не было никаких сомнений в его сознательности. Нас заставили отказаться от общения с внешним миром. В итоге нас вынудили пойти на такой шаг. «Милан» сам потерял Доннарумму. Джанлуиджи сказал, что не видит смысла продолжать переговоры с клубом, который обижает и угрожает ему и его семье.

У Доннаруммы нет готового соглашения с каким-либо клубом. «Ювентус», «Реал» и некоторые другие клубы предлагали ему перейти к ним, ещё когда Доннарумме было 14 лет. Если бы он хотел уйти, то сделал бы это раньше. Могу заверить, что быстрый переход Джанлуиджи сейчас не состоится.

Я не в ладах со спортивным директором «Милана» Массимилиано Мирабелли. Мы два абсолютно разных человека. Его поведение близко к травле. Я не собираюсь мириться с таким поведением. С Марко Фассоне у меня нет никаких проблем, и я не собираюсь воевать с «Миланом». Но при нынешних обстоятельствах не вижу выхода из ситуации», — приводит слова Райолы Football Italia.

Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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ФК Милан Джанлуиджи Доннарумма Мино Райола
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