Пепе — Роналду: давай перейдём в «ПСЖ» вместе

Португальский защитник Пепе, который ведёт переговоры с «ПСЖ», предложил своему соотечественнику и экс-партнёру по «Реалу» Криштиану Роналду перейти в парижский клуб, сообщает Marca.
«Давай перейдём в „ПСЖ“ вместе», — обратился Пепе к Роналду.
Ранее сообщалось, что Пепе не выиграет в плане продолжительности контракта и финансовых условий, если пополнит ряды «ПСЖ». Парижский клуб предложил защитнику контракт лишь на один год. Между тем футболист надеялся по меньшей мере на двухлетнее соглашение. Именно по этой причине он не принял предложение «Королевского клуба» относительно пролонгации соглашения.