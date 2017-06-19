СМИ: «Барселона» продаст Ракитича, если приобретёт Верратти

«Барселона» расстанется с хорватским полузащитником Иваном Ракитичем, если сможет приобрести хавбека «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Football Italia со ссылкой на El Mundo Deportivo. По данным источника, на Ракитича претендует «Ювентус».
29-летний хорват перешёл в «Барселону» из «Севильи» в 2014 году. Сумма трансфера составила € 18 млн.
В минувшем сезоне Ракитич сыграл в 32 матчах Примеры, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может предложить за Верратти € 100 млн. Сам итальянский хавбек заявил о желании покинуть «ПСЖ».