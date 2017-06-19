Семёнов, Роши и Бериша прибыли на сбор «Ахмата» в Австрию

Полузащитники Андрей Семёнов, Одисе Роши и Бернард Бериша присоединились к грозненскому «Ахмату» на сборе в Австрии. Футболисты пропустили начало сбора из-за игр за свои сборные.
«Продолжаются тренировочные будни чеченской команды на австрийских сборах. В воскресенье на обеих тренировках упор делался на тактическую работу. Подъехали „сборники“. Если Андрей Семёнов сразу начал тренироваться в общей группе, то Одисе Роши и Бернард Бериша на утренних занятиях занимались отдельно от основной группы, а уже на вечерней тренировке работали по полной программе.
Весьма оригинально поздравил коллектив медицинский штаб клуба с их профессиональным праздником. Однако менять футболки после того, как игроки облили их водой, не пришлось — погода в воскресенье была солнечной», — сообщается на странице «Ахмата» в «Инстаграме».