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Семёнов, Роши и Бериша прибыли на сбор «Ахмата» в Австрию

19 июня 2017, понедельник. 05:05. Футбол

Полузащитники Андрей Семёнов, Одисе Роши и Бернард Бериша присоединились к грозненскому «Ахмату» на сборе в Австрии. Футболисты пропустили начало сбора из-за игр за свои сборные.

«Продолжаются тренировочные будни чеченской команды на австрийских сборах. В воскресенье на обеих тренировках упор делался на тактическую работу. Подъехали „сборники“. Если Андрей Семёнов сразу начал тренироваться в общей группе, то Одисе Роши и Бернард Бериша на утренних занятиях занимались отдельно от основной группы, а уже на вечерней тренировке работали по полной программе.

Весьма оригинально поздравил коллектив медицинский штаб клуба с их профессиональным праздником. Однако менять футболки после того, как игроки облили их водой, не пришлось — погода в воскресенье была солнечной», — сообщается на странице «Ахмата» в «Инстаграме».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ахмат Андрей Семёнов Бернард Бериша Одисе Роши
Новости. Футбол
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