Президент «Сампдории» подтвердил, что нападающий Шик переходит в «Ювентус»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро подтвердил, что нападающий команды Патрик Шик перейдёт в туринский «Ювентус».
«Переговоры завершены. Мы на стадии обмена контрактами. Шик хочет играть в „Ювентусе“, и он уже практически игрок этого клуба», — приводит слова Ферреро Football Italia.
По неофициальным данным, за переход 21-летнего чеха «Ювентус» заплатит около € 25 млн.
В прошедшем сезоне Шик в 32 матчах итальянской Серии A забил 11 голов. В активе нападающего также 4 матча и 1 гол за сборную Чехии.
«Ювентус» договорился с «Сампдорией» о переходе нападающего Шика