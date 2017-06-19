Доннарумма — об акции фанатов с фальшивыми долларами: всегда улыбайся

Вратарь сборной Италии U21 Джанлуиджи Доннарумма хладнокровно отреагировал на поведение болельщиков «Милана», которые во время игры молодёжного чемпионата Европы — 2017 с Данией (2:0) забросали его фальшивыми долларами. Кроме того, фанаты, недовольные отказом Доннаруммы продлить контракт с россонери, вывесили баннер «Долларумма» и оскорбляли вратаря в течение первого тайма.
«Вы видели? Всегда улыбайся», — сказал Доннарумма, слова которого приводятся на странице Mondo Futbol в «Твиттере».
Если видео не воспроизводится корректно, его можно посмотреть в «Твиттере».