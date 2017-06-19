«Реал» согласовал с «Атлетико» переход Тео Эрнандеса

Мадридские «Реал» и «Атлетико» согласовали условия перехода защитника Тео Эрнандеса в стан «сливочных». Как сообщает Marca, несмотря на то что клаусула 19-летнего испанца составляет € 24 млн, «Реал» заплатит за него на несколько миллионов больше. Это будет сделано, чтобы сохранить хорошие отношения между клубами.
Ожидается, что подписание контракта между «Реалом» и Эрнандесом состоится в ближайшее время и уже в начале июля «сливочные» проведут презентацию футболиста.
В минувшем сезоне Эрнандес на правах аренды выступал в «Алавесе», за который провёл 32 матча в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.