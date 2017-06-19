«Монако» проявляет интерес к Бенатиа

«Монако» заинтересован в услугах защитника Мехди Бенатиа, который недавно перешёл из «Баварии» в «Ювентус», утверждает Football Italia. Несмотря на это, 30-летний футболист может стать игроком монегасков, если те предложат туринцам больше € 17 млн, которые те потратили на приобретение марокканца из мюнхенского клуба.
Бенатиа летом 2016 года был арендован «Ювентусом» у «Баварии» за € 3 млн. Соглашение включало в себя возможность выкупа за € 17 млн, которой туринцы и воспользовались.
В минувшем сезоне Бенатиа провёл 15 матчей в Серии А и забил 1 гол.