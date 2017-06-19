Защитник «Боруссии» Д Бартра женился

Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, защищающий ныне цвета дортмундской «Боруссии», вступил в брак с Мелиссой Хименес, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Футболист справил свадьбу в городе Аржентона, находящемся в 30 км от Барселоны. На свадьбе присутствовали игроки «Барселоны» прошлого и настоящего — Хави Эрнандес, Рафинья Алькантара, Тьяго Алькантара, Хорди Альба, Кристиан Тельо и Серхио Бускетс.
Последний сезон для Бартры получился неоднозначным и сложным. С одной стороны, он рад переходу в «Боруссию» и игровой практике, но с другой стороны, он получил ранения в результате взрывов у автобуса немецкой команды перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3).