Лукас Перес: кто не хотел бы перейти в «Севилью»?

Нападающий лондонского «Арсенала» Лукас Перес прокомментировал вероятность своего перехода в «Севилью». Ранее сообщалось, что Перес по окончании нынешнего сезона может вернуться в Испанию.
«Кто не хотел бы перейти в „Севилью“? Пока я нахожусь в отпуске и не владею информацией. Но я не собираюсь провести ещё один такой сезон, как предыдущий. И „Арсенал“, и Венгер относятся ко мне очень хорошо, но я хочу играть. Если смогу заиграть в Испании, тем лучше для меня», — приводит слова форварда Football Espana.
Перес в минувшем сезоне сыграл в общей сложности 1038 минут за «канониров» во всех турнирах и забил 8 мячей.