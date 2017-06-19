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«Ньюкасл» поспорит с «Челси» за Кабальеро

19 июня 2017, понедельник. 08:14. Футбол

«Ньюкасл» попытается перехватить у «Челси» вратаря «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро, утверждает TMW. В услугах 35-летнего аргентинца заинтересован наставник «сорок» Рафаэль Бенитес.

Контракт Кабальеро с «горожанами» истекает в конце июня.

Напомним, что в лице Кабальеро в «Челси» видят замену Асмиру Беговичу, который недавно перешёл в «Борнмут».

Кабальеро перешёл в «Манчестер Сити» из «Малаги» в июле 2014 года. В минувшем сезоне он провёл 27 матчей, а в общей сложности на его счету 48 игр за «горожан».

Агент: Кабальеро хочет остаться в Англии, предложения уже есть
Источник: Transfer Market Web Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Сити Ньюкасл Юнайтед Челси Вилли Кабальеро Рафаэль Бенитес Трансферы
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