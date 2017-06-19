«Ливерпуль» нацелился на Обамейянга

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в услугах нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга, сообщает Le Parisien.
Согласно информации источника, мерсисайдцы готовы не поскупиться и предложить за габонского футболиста большую сумму.
По ходу последнего сезона немецкие СМИ неоднократно поднимали вопрос о вероятности перехода Обамейянга в другой клуб. Сам футболист сказал, что для дальнейшего прогресса в игре ему необходима смена клубной прописки. Руководству дортмундцев слова игрока очень не понравились.
Действующий контракт Обамейянга с «Боруссией» в силе до лета 2020 года.
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