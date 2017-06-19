ЦСКА и «Локомотив» заинтересованы в приобретении форварда «Университати» Ивана

Нападающий румынской «Университати» из Крайовы Андрей Иван может продолжить карьеру в одном из московских клубов — ЦСКА или «Локомотиве», утверждает Gazeta Sporturilor. Представители обоих клубов просматривали 20-летнего игрока в товарищеском матче сборных Румынии и Чили (3:2), который состоялся 13 июня.
Отмечается, что и «армейцы», и «железнодорожники» готовы взять Ивана в аренду с правом выкупа.
В минувшем сезоне Иван провёл 33 матча в чемпионате Румынии и забил 9 голов. Также на его счету 5 матчей за сборную Румынии.
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