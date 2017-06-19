Мбаппе: либо я перейду в «Реал», либо никуда не перейду

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе определился со своим будущим. 18-летний футболист сборной Франции хочет играть за мадридский «Реал», о чём уже сообщил руководству монегасков и испанского гранда.
«Я перейду в «Реал» или никуда не перейду», — приводит слова Мбаппе Marca.
Согласно информации источника, единственное сомнение игрока заключается в выборе правильного момента. Он не уверен, что целесообразно переходить в «Королевский клуб» сейчас. Что же касается главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, то он предпочёл бы заключить контракт с Мбаппе и отдать его на год в аренду другому клубу.
«ПСЖ» также борется за Мбаппе, и отец игрока предпочёл бы видеть его в парижском клубе.
Ранее сообщалось, что «Реал» уже ведёт переговоры с «Монако» насчёт игрока.