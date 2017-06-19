«Крылья Советов» подписали соглашение сроком на два года с нападающим Сергеем Самодиным, сообщает клубная пресс-служба. За команду из Самары 32-летний форвард будет выступать под 22-м номером.
«Сергей имеет хорошее голевое чутье, знаком тренерскому штабу „Крыльев“ и сам отлично адаптирован в ФНЛ. Уверены, что в лице Сергея Самодина мы обретем качественного нападающего, способного решать задачи. Желаем ему удачи в играх за наш клуб», — заявил заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури.
В сезоне-2016/2017 Сергей Самодин выступал за клубы «Томь» и «Енисей» – в составе команды из Красноярска забил 10 голов в 12 матчах первенства ФНЛ.
Ранее Самодин также выступал за ЦСКА, «Шинник», «Мордовию» и ряд украинских клубов. Является обладателем Кубка УЕФА в составе «армейцев».
«Крылья Советов» подписали двухлетний контракт с Самодиным