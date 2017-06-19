Экс-защитник «МЮ» Ф. Невилл – Роналду: добро пожаловать домой

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл поприветствовал нападающего «Реала» Криштиану Роналду, который может вернуться в Англию. В прессе появилась информация, что португальцу интересен вариант с переходом в «МЮ».
«Добро пожаловать домой», — говорится в сообщении, которое Невилл оставил в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Реал» в связи с последними событиями, касающимися обвинений испанской прокуратуры в его адрес. Португалец настроен решительно, и его позиция обсуждению не подлежит. Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год.
Криштиану Роналду играл за «МЮ» с 2003 по 2009 год.