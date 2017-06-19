«Ростов» отдал Качараву в аренду польской «Короне»

Нападающий «Ростова» Ника Качарава очередной сезон проведёт в аренде. 23-летний форвард перешёл в польскую «Корону», о чём информирует пресс-служба клуба Футболист был отдан в годичную аренду.
В прошлом сезоне грузинский нападающий также на правах аренды выступал за кипрский «Этникос». На счету Качаравы 27 официальных матчей, 16 голов и 7 результативных передач.
Контракт игрока с «Ростовом» действует до лета 2018 года.
Фото Качаравы в «Короне» можно посмотреть на официальной странице команды в «Твиттере»
Качарава перешёл из «Ростова» в кипрский «Этникос»