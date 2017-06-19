Саутгейт посетит Россию, чтобы выбрать место для лагеря сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на этой неделе посетит Россию. 46-летний специалист хочет выбрать место для лагеря национальной команды на время проведения чемпионата мира, сообщает Daily Mail.
Англичанам предстоит выбрать из 19 городов, которые предлагают различные условия проживания и тренировочные поля.
В приоритете – Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи и Ростов, где более предсказуемый климат.
При этом англичане хотят избежать попадания в тренировочный лагерь в Грозном. Министерство иностранных дел Британии посоветовало оказаться от поездок туда из-за ситуации с безопасностью в области.
Сборная Англии пока не гарантировала себе место на ЧМ-2018. В отборочной группе F англичане занимают первое место.