Лено: Нойер – лучший, а я, Трапп и тер Штеген равны

Голкипер леверкузенского «Байера» Бернд Лено надеется, что его включат в список футболистов сборной Германии, которые поедут на чемпионат мира 2018 года, если подопечные Йоахима Лёва завоюют право участия в мундиале. Лено считает себя не слабее своих конкурентов. Одновременно он подчеркнул, что страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер вне конкуренции, поскольку по мастерству превосходит всех.
«Нойер – лучший, а я, Трапп и тер Штеген равны. Думаю, что мы трое находимся на одном уровне. А конкуренция лишь подстёгивает нас», — приводит слова Лено интернет-издание Sport1.
«Милан» контактировал с голкипером «Байера» Лено