Игроки «Реала» считают, что Пепе подговаривает Роналду покинуть клуб

Футболисты мадридского «Реала» считают, что на желание нападающего Криштиану Роналду покинуть клуб повлиял не кто иной, как защитник Пепе, который может перейти в «ПСЖ». Последний предложил своему партнёру по сборной Португалии последовать его примеру и пополнить ряды парижского клуба.
Как сообщает Onda Cero, Пепе, в частности, сказал Роналду, что «Королевский клуб» не защищает его в надлежащей мере, имея в виду обвинения испанской прокуратуры в адрес Роналду.
Последний обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн. Согласно информации источника, у самого Пепе в последнее время были не лучшие отношения со многими партнёрами по команде. В «Реале» считают, что Пепе воспользовался ситуацией и подговаривает Роналду покинуть испанский гранд.
Пепе недоволен отношением «Реала» к нему. Он добивался двухлетнего продления контракта, а ему предложили лишь годичную пролонгацию.