Тренер «молодёжки» Бушманов посетил тренировку сборной России

Тренировку сборной России посетил тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Евгением Бушмановым. Об этом сообщает официальный «Твиттер» национальной команды.
Подопечные Станислава Черчесова, стартовавшие на Кубке конфедераций с победы над командой Новой Зеландии (2:0), проводят тренировку на стадионе ЦСКА.
21 июня сборная России в матче группового этапа Кубка конфедераций сыграет с командой Португалии. Встреча состоится на стадионе «Спартак» в Москве.
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