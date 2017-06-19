Хавбек «Лацио» Кейта Бальде согласовал предварительный контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Лацио» Кейта Бальде может продолжить карьеру в «Ювентусе». Corriere dello Sport сообщает, что 22-летний футболист согласовал предварительный контракт со «старой синьорой».
Контракт Бальде с «Лацио» действует до лета 2018 года, и пока хавбек не может вести переговоры с другими клубами. Туринцы ждут ответ от римлян.
Ранее в прессе прошла информация, что «Лацио» согласился продать Бальде в «Милан». Сумма сделки должна была составить € 50 млн.
В минувшем сезоне сенегалец, который является воспитанником «Барселоны», принял участие в 34 официальных матчах за «Лацио», забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.