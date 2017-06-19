Сборная России готовится к матчу с Португалией в полном составе

Сборная России готовится к матчу группы А Кубка конфедераций в полном составе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов. Занятие проходит на стадионе ЦСКА.
Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией (2:0). В этой же группе сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой (2:2).
Матч Россия – Португалия состоится 21 июня и пройдёт на «Открытие Арене». Начало – в 18:00 мск.
Фото с тренировки сборной России можно посмотреть на официальной странице национальной команды в «Твиттере».
«Многие на нас не ставят, но мы будем стараться показать свой максимум»
Сборная России провела тренировку после победы над Новой Зеландией.