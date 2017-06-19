Жонатас: стараюсь учить русский язык, чтобы лучше понимать Бердыева

Нападающий «Рубина» Жонатас рассказал о работе на сборе в Австрии под руководством Курбана Бердыева.
«Я себя очень хорошо чувствую. В команде хорошая атмосфера, мы плодотворно работаем вот уже неделю. Я надеюсь, что наш труд даст хороший результат. С нетерпением жду начала чемпионата. Утром была тренировка с акцентом на силовые нагрузки, но затем, как обычно, была тактика. Этот элемент сейчас очень важен для команды, и мы постепенно привыкаем к новым требованиям наставника.
Я стараюсь учить русский язык, чтобы лучше понимать тренера. По возвращении в Россию я планирую начать занятия по изучению языка, потому что это важно для общения на поле и за его пределами", — поведал бразильский форвард в видеоинтервью клубной пресс-службе.