Динь не намерен покидать «Барселону»

Защитник «Барселоны» Лука Динь не намерен менять клубную прописку, несмотря на малое количество игрового времени. В услугах 23-летнего француза был заинтересован «Лион».
«Появившиеся слухи необоснованны. Я не собираюсь никуда уходить. Хочу бороться за место в составе, работать и получать больше игрового времени, оставить свой след в этом клубе. Хочу быть частью этой великой команды, выиграть множество трофеев, которые заслуживают болельщики», — цитирует Диня Mundo Deportivo.
Контракт француза с «Барселоной» действует до лета 2021 года. В минувшем сезоне испанской Примеры Динь принял участие в 17 матчах.
Источник: Месси не хочет видеть в «Барселоне» Матьё, Диня и Андре Гомеша