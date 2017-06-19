Австралия — Германия: доля фанатов из Австралии на матче составит чуть менее 2%

В день перед матчем группового этапа Кубка конфедераций между сборными Австралии и Германии в Сочи было чуть более 90 болельщиков из Австралии.
Такие данные приводит компания oneFactor, специализирующаяся на геоаналитических сервисах. Специально для «Чемпионата» она производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.
По оценкам аналитиков компании oneFactor, на матче 19 июня доля болельщиков из Австралии составит чуть менее 2%.
Рейтинг стран — участниц Кубка конфедераций по числу болельщиков в Сочи:
1. Германия
2. Австралия
3. Португалия
4. Новая Зеландия
5. Чили
6. Мексика
7. Камерун.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Австралия — Германия Начало — в 18:00 мск.