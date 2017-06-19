Павлюченко присоединился к московскому «Арарату» и тренировался в общей группе

Бывший нападающий сборной России, «Спартака», «Тоттенхэм Хотспур» и «Локомотива» Роман Павлюченко, который в конце мая стал игроком московского «Арарата», присоединился к своей новой команде и провёл тренировку в общей группе. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Предыдущим клубом 35-летнего форварда был екатеринбургский «Урал», за который он выступал с июня прошлого года.
В новом сезоне «Арарат» будет выступать в зоне «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги.
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Видео тренировки Павлюченко можно посмотреть в соцсети «Вконтакте».