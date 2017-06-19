17 июня в городе Назаре (Португалия) состоялся первый детский турнир по футболу, организованный российской Академией умного футбола.
Ребята 2005 года рождения под руководством Валерия Кечинова последовательно обыграли своих соперников и одержали победу в соревнованиях.
Академия умного футбола — Turquel — 7:4
Академия умного футбола – Alfeizerão — 7:3
Академия умного футбола — Nazarenos — 6:5.
В Португалии прошёл первый турнир Академии умного футбола
Романцев поучаствовал в представлении проекта Академии умного футбола «Наследие»