Миранчук: главное — лидировать после третьего матча

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказал мнение о лидерстве российской команды в группе A Кубка конфедераций.
«Только первый матч прошёл. Главное — лидировать после третьей игры. Мы очень рады, что обыграли новозеландцев, но нужно добавлять и продолжать в том же духе.
Что касается матч Португалия — Мексика, то он был очень интересный, много голов, интрига. В самом начале игры португальцы начали играть от обороны и потеряли инициативу, но потом использовали свои контратаки. Мы увидели, кого нужно опасаться: там есть кому убежать и забить.
Мы отталкиваемся от себя. Даже не знаю, кто сильнее, нам нужно побеждать в каждом матче. Сегодня будет теория, разберём соперника и сделаем выводы. Каким номером будем играть? Не ко мне вопрос, я не знаю", — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Миранчук рассказал, что вчера после ужина игроки национальной команды встретились с родными и близкими. «Да, это не секрет — в сборной возможны посещения родственников. Наши близкие приехали на пару часов, было много детей. Так мы лучше ощущаем поддержку и получаем больше позитивных эмоций», — поведал футболист.