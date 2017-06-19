Р. Алькантара может быть включён в возможную сделку по покупке Бельерина

«Барселона» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина, сообщает Marca.
Согласно информации источника, каталонский клуб может попытаться включить в возможную трансферную сделку полузащитника Рафинью Алькантару. Тренерский штаб «канониров» считает Алькантару достаточно интересным футболистом. Для самого игрока сборной Бразилии главной целью перед чемпионатом мира 2018 года является игровая практика, и ради неё он готов к смене клубной прописки. «Арсенал» требует за Бельерина не менее 30 млн, и «Барселона» ищет пути для снижения этой суммы.
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