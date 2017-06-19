Миранчук: видеоповторы — это данность, и нужно просто её принять

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам, которые уже применялась на практике в матчах Кубка конфедераций.
«В сборной России мы встречались с людьми, которые нас предупредили: какая бы ситуация ни была, будет видеоповтор, после которого арбитр примет честное решение.
Конечно, эмоции всё равно будут бить через край, но потом вспомнишь, что справедливость восторжествует. Видеоповторы — это данность, и нужно просто её принять.
Может, футбол становится немного менее интересным, зато более честным", — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.