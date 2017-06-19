Слуцкий: теперь «Халл Сити» будет поддерживать много российских болельщиков

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил мнение, что теперь у английской команды появится много поклонников в России.
«В России очень серьёзный интерес к футболу, и не только к национальной команде. Я гарантирую, что теперь много российских болельщиков будут поддерживать „Халл Сити“. Многие российские болельщики желали мне удачи в моей первой серьёзной работе в Англии.
Может быть, это откроет дверь для новых российских тренеров и игроков, потому что в России много талантов. Это большая страна, в которой есть много талантливых ребят, и, возможно, мой опыт будет хорошим примером для всех русских людей", — поведал Слуцкий в видеоинтервью пресс-службе «Халл Сити».
Видео интервью Слуцкого можно посмотреть в «Твиттере».