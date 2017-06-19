Назначены арбитры на матч Кубка конфедераций Россия — Португалия

Стали известны имена судей, которые будут работать на матче 2-го тура группы A Кубка конфедераций Россия — Португалия, который состоится 21 июня на стадионе «Спартак» в Москве.
Как сообщает официальный сайт ФИФА, главным арбитром встречи будет итальянец Джанлука Рокки. Помощники судьи — Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Четвёртый рефери — словенец Дамир Скомина. Видеоассистенты — бразилец Сандро Рикки и словенец Юре Прапротник. Помощник видеоассистента — румын Овидиу Хацеган.
На матч Мексика — Новая Зеландия, который состоится в тот же день в Сочи на стадионе «Фишт», назначен арбитр из Гамбии Бакари Гассама.