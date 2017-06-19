Резвухин: у «Амкара» есть договорённость о продлении контракта с Гаджиевым

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал, что в ближайшее время будет продлён контракт с главным тренером Гаджи Гаджиевым. Действующее соглашение истекает 30 июня 2017 года.
«Договорённость с Гаджиевым о продлении контракта есть. Соглашение пока не подписано. Всё узнаете в ближайшее время», — сказал Резвухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
71-летний Гаджи Гаджиев работает с «Амкаром» с 2014 года. В минувшем сезоне РФПЛ пермяки заняли 10-е место. Таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Гаджиев: «Крылья»? «Амкар» предложил контракт, не важно, что он ещё не подписан