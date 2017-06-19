Павлюченко: чемпионат покажет, на что способен «Арарат»

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко в интервью пресс-службе клуба рассказал, как провёл отпуск, и поделился ожиданиями от нового сезона.
«Отпуск провёл хорошо. Как обычно, вместе с семьёй отдыхал на море. Успел ли познакомиться с командой? Да, знаком с Сергеем Давыдовым, Алексеем Ребко. Остальных не знаю, но для меня это не проблема, успеем познакомиться. Думаю, через пару недель буду уже всех знать. Вроде ребята хорошие, настроение у всех замечательное.
Что касается тренировочного процесса, по первым впечатлениям упор делается на игровые упражнения и на беговую работу. Всё нормально. Предсезонные сборы всегда интенсивные, надо просто потерпеть. Естественно, футболисты не любят бегать, но без этого очень сложно войти в чемпионат. Поэтому нужно много двигаться, трудиться, чтобы дальше было легче.
Настрой боевой. Сейчас главное хорошо провести сборы, а чемпионат уже покажет, на что мы способны. Напоминают ли мне что-то красно-белые трибуны? Я на этом стадионе шесть лет тренировался, играл. Это моё, родное. Но сейчас у меня другие цвета, поэтому это все осталось в прошлом", — подытожил Павлюченко.