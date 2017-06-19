«Ювентус» предложил Алексу Сандро новый контракт

«Ювентус» не собирается продавать левого защитника Алекса Сандро и предложил футболисту новый контракт. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Tuttosport.
В услугах 26-летнего бразильца заинтересован «Челси». Как и ожидалось, лондонцы сделали «Ювентусу» новое предложение в размере € 63 млн, но получили отказ. «Старая синьора» предложила Сандро продлить контракт на улучшенных условиях.
При этом, если сам футболист решит уйти, «Ювентус» не будет его удерживать. Контракт Алекса Сандро со «старой синьорой» действует до лета 2020 года.
«Челси» сделает «Ювентусу» новое предложение по А. Сандро в размере € 63 млн