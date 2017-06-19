Румменигге: интерес «Баварии» к Роналду? Это из области басен

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию о том, что главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти хотел бы приобрести нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что Роналду твёрдо намерен покинуть «Реал», о чём сообщил президенту клуба Флорентино Пересу.
Футболист сборной Португалии сделал это после того, как испанская прокуратура обвинила его в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн.
«Интерес «Баварии» к Роналду? Мы хотим прояснить раз и навсегда, что эти слухи лишены всякого основания. Это из области басен», — приводит слова Румменигге Spox.