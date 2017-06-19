Дзюба присоединился к «Зениту» на сборе в Австрии и тренировался индивидуально

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба присоединился к команде на сборе в Австрии и провёл тренировку по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Форвард пропустил начало первого сбора сине-бело-голубых, поскольку восстанавливался от повреждения.
«К нам приехал Дзюба, занимался по индивидуальной программе», — говорится в сообщении.
Напомним, что из-за проблем со здоровьем 28-летний нападающий «Зенита» был вынужден пропустить Кубок конфедераций.
Дзюба должен присоединиться к «Зениту» на сборе в Австрии 17 июня
Видео можно посмотреть в «Твиттере».