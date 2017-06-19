Путин вряд ли посетит матч Кубка конфедераций Россия — Португалия

Президент России Владимир Путин пока не планирует посетить ближайший матч национальной сборной на Кубке конфедераций.
21 июня сборная России в Москве на стадионе «Спартак» встретится с командой Португалии, начало — в 18:00 мск.
«21-го у него достаточно напряжённый график. По времени пока выглядит так, что он не успевает. У него пока это не планируется… На неделе президенту очень сложно выбираться», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводят «РИА Новости».
17 июня Путин посетил матч открытия Кубка конфедерации в Санкт-Петербурге, в котором сборная Россия выиграла у команды Новой Зеландии (2:0).