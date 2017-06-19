Юран: сборная Австралии даст бой немцам, не исключаю даже ничью

Бывший нападающий «Фортуны» и «Бохума» Сергей Юран высказал своё мнение относительно матча Кубка конфедераций между сборными Австралии и Германии.
«Немцы – это всегда немцы: хоть второй состав, хоть основной. Естественно, что во втором составе Германии есть много кандидатов в сборную на чемпионат мира, и, конечно, они будут доказывать, что могут закрепиться в основной обойме команды. Австралия, конечно, даст бой, у них есть игроки, которые играют в Европе, поэтому здесь однозначно нельзя сказать, что игроки Австралии будут мальчиками для битья.
Я считаю, что шансы в этом матче 60 на 40 в пользу Германии. Всё-таки немцы более квалифицированные футболисты – но это ещё нужно доказать на поле. Думаю, что получится интересный матч, и я не исключаю даже ничью», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Поляковым.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Австралия – Германия. Начало — в 18:00 мск.