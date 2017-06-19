«Зенит» готов заплатить € 15 млн за Павона, «Бока Хуниорс» хочет € 22 млн

Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон находится в сфере интересов «Зенита», сообщают в Италии.
Клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить € 15 млн за 21-летнего аргентинского форварда. Об этом на своей странице в «Твиттере» написал журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари. По его информации, «Бока Хуниорс» просит за игрока € 22 млн.
Контракт молодого нападающего с аргентинским клубом заканчивается летом 2020 года.
В текущем сезоне Павон провёл 28 матчей в чемпионате Аргентины, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.
Отметим, что Павон выступал за сборную Аргентины на олимпийском футбольном турнире в 2016 году.