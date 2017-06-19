Шмаров: ожидаю уверенной игры в исполнении немцев и уверенной победы

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился ожиданиями от матча группы В Кубка конфедераций между сборными Австралии и Германии. Встреча состоится 19 июня.
«Ожидаю уверенной игры в исполнении немцев и их уверенной победы. Считаю, что в этом матче отсутствие главных звёзд сборной Германии не сильно повлияет на итоговый результат. Класс игроков немецкой команды гораздо выше, чем у австралийцев.
У сборной Австралии, достаточно крепкая оборона, но все мы ошибаемся, и если игроки сборной Германии будут атаковать и наседать на ворота соперников, рано или поздно защита дрогнет и даст шанс забить, — сказал Шмаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Австралия – Германия