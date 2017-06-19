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Кузьмин: пока понятия не имею, останусь я в «Рубине» или нет

19 июня 2017, понедельник. 15:27. Футбол

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым сообщил, что не знает, продолжит ли он выступать за клуб из Казани. Контракт 36-летнего Кузьмина с «Рубином» истекает в конце июня.

«Сейчас я с командой, контракт действует до 30 июня. Пока понятия не имею, останусь или нет. С руководством и новым тренерским штабом ещё не общался на тему моего будущего. Конечно, я хочу остаться в „Рубине“, уже не раз об этом говорил. Но пока не знаю, как будет.

Есть ли запасной вариант? Буду думать об этом, если не удастся остаться в «Рубине». С футболом заканчивать в этом случае не планирую", — сказал Кузьмин.

Кузьмин: у меня есть предложения, но я хотел бы остаться в «Рубине»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Рубин Олег Кузьмин
Новости. Футбол
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