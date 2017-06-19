Оланаре присоединился к ЦСКА на сборах в Австрии

Нападающий Аарон Оланаре присоединился к ЦСКА в Австрии, где команда готовится к новому сезону. Об этом говорится на официальной странице московской команды в «Твиттере».
ЦСКА будет находиться в Австрии до 25 июня. На 24-е число запланирована товарищеская встреча с австрийским «Штурмом».
В сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги Аарон Оланаре принял участие в 7 матчах (два в основном составе), но результативными действиями не отметился. Контракт 23-летнего нигерийца с «армейцами» действует до лета 2021 года.
Оланаре подарил форму ЦСКА команде своего родного города в Нигерии