Албин: стоимость стадиона «Санкт-Петербург» я считаю адекватной

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказал мнение о стоимости стадиона «Санкт-Петербург», а также рассказал, какие ещё мероприятия можно проводить на арене стоимостью 43 млрд рублей помимо футбольных матчей.
«Стоимость стадиона я считаю адекватной, потому что это многофункциональный спортивный комплекс.
Во-вторых, его можно эксплуатировать круглый год. На нём можно проводить любые спортивные и неспортивные мероприятия: можно играть в хоккей, можно плавать, можно устраивать мотошоу, ну и играть в футбол. А по поводу цены могу заверить, что это далеко не самый дорогой стадион в мире", — цитирует Албина «Фонтанка».