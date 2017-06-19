Райола: комиссионные за Погба? Может, они меньше € 27 млн, а может, больше

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, ответил на вопрос о том, действительно ли он получил за переход француза € 27 млн комиссионных.
«€ 27 млн за Погба? Я просто скажу, что это не точная цифра. Может быть, она меньше, но, возможно, она даже больше. ФИФА не открывала дела и не начинала расследования по трансферу Погба. Поль также действовал правильно. Когда Маротта попросил его остаться в 2015 году, он сделал это, а через год ушёл. Он поступил правильно, и все стороны остались довольны», — цитирует Райолу Gazzetta dello Sport.
Агенты по всему миру с 2013 по 2016 год заработали на трансферах $ 1,1 млрд